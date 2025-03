Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Niederhergheim FC vs Turckheim AS

Ce but est l’occasion de rappeler que, dans le Grand-Est, la D7 existe ! Et elle est pourvoyeuse de jolis buts, comme ce sublime corner rentrant du numéro 9 de Niederhergheim (merci les gars, pour les noms à rallonge) qui lobe le gardien et les défenseurs adverses. Can he do it on a cold wet rainy night in Stoke-on-Trent ? Definitely yes !

2/ Carhaix DC vs Paotred Dispount

Filons maintenant en Bretagne, où ce match de U16 a été marqué par une énorme roquette d’un ailier du Carhaix DC. Sur l’action, le joueur ne se pose pas de question : ni grigris ou ni une-deux avec les coéquipiers, juste une lourde frappe aux 30 mètres qui vient tromper le gardien adverse.

3/ Petite Forêt AS vs Barlin FC

Le top buts amateur, c’est aussi du futsal. Ce week-end, la pépite est venue du Barlin FC. Après une combinaison avec son coéquipier, le numéro 4 se lance dans un raid solitaire, remonte tout le terrain et se retrouve face à trois défenseurs. Double contact, il en passe deux, élimine le gardien puis vient conclure avec beaucoup d’aisance. Ça, c’est football… enfin, futsal !

4/ Hersoise AS vs FA Toulousain

Il fallait forcément un coup-franc dans ce top. Il est signé ce week-end de l’AS Hersoise. Au menu : une frappe du gauche, côté gardien s’il vous plaît, avec une puissance ne lui laissant aucune chance. Allez, on le met dans notre top 100 ?

5/ US Janzé vs Domloup SP

On s’est pas mal intéressé aux buteurs jusqu’à présent, place aux passeurs pour finir ! Sur ce but inscrit lors d’une rencontre de D2, le 10 de Domloup hérite d’un ballon dans l’axe, et sert son attaquant d’une astucieuse passe lobée qui prend de revers toute la défense adverse. Derrière, ça fait but. Un fan de Pedri, sûrement.

