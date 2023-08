L’ex-Bleuet Amine Adli convoqué avec le Maroc

Le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde plutôt que le finaliste.

Entré en cours de jeu face à l’Ukraine en quarts de finale de l’Euro Espoirs en juillet dernier, Amine Adli n’avait pu inverser la tendance et permettre à l’équipe de France de rallier les demi-finales. À la suite de ce nouvel échec, celui qui compile 18 sélections entres les différentes catégories de jeunes tricolores a décidé d’opter pour le Maroc, dont sont originaires ses parents. Né en 2000, Amine Adli n’était, de toute façon, plus sélectionnable avec les Bleuets de Thierry Henry, mais pouvait postuler dans l’équipe de France.

Lors de la présentation de la liste du Maroc pour les rencontres contre le Libéria, dans le cadre des éliminatoires de la CAN, et le Burkina Faso, en amical, Walid Regragui a officialisé l’arrivée de l’ailier droit né à Béziers. En plus d’Amine Adli, d’autres noms parlent aux amateurs de football français avec pas moins de sept joueurs de Ligue 1 et un de Ligue 2 : Amine Harit et Azzedine Ounahi (OM), Yunis Abdelhamid et Amir Richardson (Reims), Zakaria Aboukhlal (TFC), Ibrahim Salah (Rennes), Achraf Hakimi (PSG) et Benjamin Bouchouari (ASSE).

En attendant Amine Gouiri du côté de l’Algérie ?

Thierry Henry avoue qu’il n’était pas épanoui à la télévision