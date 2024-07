Mikautadze : « Je n’ai pas fini d’écrire mon histoire à Lyon »

Pas de rancune, juste l’envie de prouver.

Transféré à l’OL contre 18,5 millions d’euros hors bonus, Georges Mikautadze est de retour chez lui, sur les bords du Rhône. Interrogé par le média TV du club, OLPLAY, le co-meilleur buteur de l’Euro 2024 s’est exprimé sur son come-back chez les Gones : « C’est une fierté, je n’ai pas été conservé quand j’étais plus jeune, mais j’ai continué à travailler, je n’ai rien lâché. Je suis parti en tant que garçon, je reviens en tant qu’homme. Honnêtement, j’attendais de voir si l’OL allait revenir à la charge. Quand ça a été le cas, j’en ai parlé avec mes agents et je leur ai dit que j’avais envie de revenir. Je n’ai pas fini d’écrire mon histoire ici », s’est exprimé « le Roi » Georges qui sera notamment associé à Alexandre Lacazette, en Ligue 1 comme en Ligue Europa.

« J’attends notre association, ça me fait plaisir et j’espère que ça va bien se passer avec lui. Aujourd’hui, il a un grand statut et moi, je vais essayer de prendre exemple sur lui parce que c’est un joueur de haut niveau, que je regardais quand j’étais à l’académie. Maintenant, jouer avec lui va être encore plus beau », a-t-il conclu.

C’est l’histoire d’un roi et d’un général qui allaient à la chasse ensemble…

L’OL poursuit sa préparation en s’imposant en Autriche