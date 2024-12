Lyon, au carrefour de ses ambitions

L’OL de Pierre Sage version 2024-2025 est une équipe de série. De série en cinq épisodes même. Après un début de saison cahin-caha avec une seule victoire lors des cinq premières journées de championnat, les Gones ont depuis l’automne repris leur marche conquérante de la saison dernière. Hormis un petit creux de trois nuls autour de la Toussaint, c’est 9 victoires en 14 matchs. Autant dire que le 15e, ce jeudi face à l’Eintracht Francfort, peut propulser Lyon dans une belle dimension.

Ne pas passer pour des saucisses face à Francfort

Avant de recevoir les riverains du Main, un doux parfum de sérénité plane sur l’Olympique lyonnais. Les bons résultats récents ont gonflé le moral des troupes et le fait d’être dans le wagon de tête en Ligue Europa, avec 10 points synonymes de septième place et de qualification directe provisoire pour les huitièmes de finale, n’y est pas étranger. À l’image de ce groupe apaisé, où les éléments « perturbateurs » comme Gift Orban ou Wilfried Zaha n’ont plus leur rond de serviette, Rayan Cherki plane depuis sa prolongation, avec déjà quatre buts et quatre passes décisives cette saison.

Présent devant la presse en veille de match, le gamin du coin traduisait cet épanouissement de façon presque philosophique : « Je n’ai pas changé grand-chose, j’ai toujours été un joueur qui aime le football et le travail. J’ai juste trouvé l’homme, le footballeur que j’avais envie d’être. C’est ça qui fait la différence. » Chambreur auprès de ses coéquipiers Tolisso et Fofana devant les micros, le père Cherki joue libéré et c’est tout l’OL qui en profite. Et si le cas du petit Rayan pouvait se transposer à l’entièreté du groupe ? Pierre Sage semble être de cet avis, considérant que « Rayan a su lier son talent à ses objectifs et aux perspectives qu’il souhaitait se donner ».

Invité à s’exprimer avant la réception des dauphins du Bayern en Bundesliga, « Stone Wise » a évoqué le sujet sans se défiler. S’il a rappelé que la « construction d’un effectif demande du temps », il a souligné la nécessité d’enchaîner les bonnes performances, et pas seulement sur un mois ou quelques semaines. « Être performant sur 5 ou 10 matchs, c’est à la portée de beaucoup d’équipes. Les grandes équipes restent performantes sur 40 matchs et plusieurs saisons », a-t-il posé. Face à une formation en très grande forme et portée par des joueurs qui carburent depuis la mi-août, comme Hugo Ekitike, Omar Marmoush ou Hugo Larsson, Sage pose un décor lucide et clair sur ce que représente cette rencontre pour son équipe : « Ce match va nous permettre d’évaluer où nous en sommes. » Une victoire, et Lyon pourrait au mieux accrocher un top 4, de quoi considérer que les Lyonnais sont au bon endroit, au meilleur des moments.

Porter ses bugnes à Paris

Si les Rhodaniens ont effectivement connu un petit coup de mou entre fin octobre et début novembre, ils n’ont après tout connu la défaite qu’une seule fois depuis le 22 septembre – et un revers rocambolesque contre Marseille – face à Beşiktaş, dans un match qu’ils n’auraient jamais dû perdre, faute d’efficacité offensive. Sauf que voilà, Lyon vient de marquer au moins trois buts lors de ses trois dernières sorties, face à Nice, Qarabağ et Angers, et ses attaquants ont trouvé la bonne carburation. À tel point que l’on se demande si Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze et Benrahma ne constituent pas le plus beau quinté offensif de l’Hexagone. Comme un symbole, Corentin Tolisso s’éclate derrière tout ce beau monde, et voir les Lyonnais s’imposer dans la capitale n’aurait presque pas grand-chose d’incongru si l’on se fie aux différentes dynamiques.

😛 Malick Fofana au départ et @MikautadzeG à l'arrivée pour un but 𝗠𝗔-𝗚𝗡𝗜-𝗙𝗜𝗤𝗨𝗘 🔥🔴🔵#SCOOL pic.twitter.com/Gc9uNtELwf — Olympique Lyonnais (@OL) December 9, 2024

Face à Paris dimanche, ils se frotteront à quelques jolies pointures du championnat dans l’exercice et surtout à la meilleure défense de Ligue 1, qui n’a concédé que 11 petits buts jusqu’ici. L’heure parfaite pour s’affirmer, alors qu’en cas de succès, ce qui constituerait la première défaite domestique parisienne de la saison, le top 5 pourrait se tenir dans un mouchoir de poche. Mercredi, Rayan Cherki évoquait son envie de « prendre du plaisir sur le terrain, de donner du plaisir aux autres et de ramener un peu du football d’avant ». Ça tombe bien pour lui, car dans le football d’avant, un enchaînement Francfort-PSG, ça ressemblait surtout à une balade de santé pour l’Olympique lyonnais.

Rayan Cherki : « J’ai trouvé le footballeur que j’ai envie d’être »