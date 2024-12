Mouloud Achour dévoile les coulisses de l’interview de Kylian Mbappé

Les Français parlent aux Français.

Au lendemain de la diffusion du long entretien avec Kylian Mbappé dans l’émission Clique (Canal+), Mouloud Achour est revenu ce lundi sur les coulisses de cette interview dans les colonnes du Parisien. On y apprend notamment que 30 minutes d’interview supplémentaires ont été coupées au montage, au cours desquelles l’international français évoque ses performances au Real Madrid, son engagement associatif ou encore la gestion de son image. Si le journaliste évoque la possibilité que ces scènes soient incluses « dans un documentaire » même si « rien n’est encore décidé », une interview croisée avec la mère du joueur (Fayza Lamari) ne devrait a priori jamais être publiée.

Clique x Kylian Mbappé, un entretien exceptionnel à voir dès maintenant en clair sur myCANAL. L'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France a choisi Clique pour se confier en exclusivité. — CANAL+ (@canalplus) December 8, 2024

Comme le confirme Mouloud Achour, qui a « mis huit ans pour avoir Mbappé », c’est également la mère du joueur qui serait à l’initiative de la rencontre, contactant elle-même le média Clique par message : « Ce serait bien qu’on prenne un café ensemble. » On apprend également ce lundi que l’entretien s’est déroulé la semaine dernière dans une maison de Madrid, répondant aux critères recherchés par le joueur et son entourage pour s’exprimer, « une émission culturelle et pas purement sportive ».

La vraie question, c’est de savoir si Kylian imite la voix de sa mère aussi bien que celle de son frère…

