Adil Rami va faire Danse avec les stars

Adil Rami s’ennuie un peu sur Twitch.

Après David Ginola (2011), Djibril Cissé (2015) et Basile Boli (2018), Rami va devenir le quatrième (ex) footballeur à figurer au casting de la version française de Danse avec les stars, sur TF1. Il fera notamment face à la gueule d’ange et aux gros muscles de Florent Manaudou, et on a déjà hâte de le voir se dandiner en prime time. À noter qu’Adil Rami est régulièrement intervenu dans les programmes foot de TF1 en qualité de consultant. Selon une information du Parisien révélée ce mercredi, le champion du monde 2018 participera également à la prochaine saison de l’émission de M6 Les Traîtres.

🚨OFFICIEL🚨 Des terrains de foot au parquet de DALS, il n’y a qu’un pas (de danse) ⚽️ Adil Rami rejoint le casting de Danse Avec Les Stars ✨#DALS, prochainement sur @TF1 et @tf1plus🪩#DanseAvecLesStars #AdilRami #ChampionDuMonde #Casting pic.twitter.com/AmOo5Txt8A — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) December 4, 2024

Et il va danser avec quelle star, du coup ?

