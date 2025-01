Crise du foot français : ceci n’est pas un exercice

« Ce qui me préoccupe aujourd’hui, c’est la Ligue 1 : la situation est grave. Avec un déficit d’1,2 milliard d’euros, il va falloir agir vite. […] C’est paradoxal car il y a, d’un côté, une situation financière compliquée, et, de l’autre, un engouement dans les stades, avec plus de 27 000 personnes en moyenne par match. » Marie Barsacq, récemment nommée ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative au sein du gouvernement de François Bayrou, ne mâche pas ses mots dans les colonnes d’Ouest France. Personne ne pourra lui reprocher de parler sans savoir, surtout sans savoir compter. L’ancienne dirigeante du COJO de Paris 2024 connaît bien le sujet pour avoir longtemps travaillé à la FFF, certes du côté du monde amateur.

Surtout, sa prise de parole s’appuie sur les chiffres effrayants de la DNCG et les déclarations alarmistes de son président, Jean-Marc Mickeler. Ce dernier a ciblé en particulier les dépenses excessives des clubs alors que les revenus, et en particulier ceux des droits télé, ont baissé. Et l’avenir s’annonce plutôt sombre. DAZN, dont la politique commerciale a largement contribué à chasser la Ligue 1 de nos esprits, n’arrive toujours pas, de rabais en rabais, à dépasser les 500 000 abonnés (estimés). Le diffuseur demande déjà à renégocier les termes d’un contrat pourtant guère généreux. Sachant que dans 18 mois, il pourra résilier ses engagements et délaisser les Le Havre-Auxerre. L’éclaircie financière n’est pas pour demain, et la LFP risque de devoir finalement lancer sa propre chaîne, avec les coûts inévitables que ça entraînera.

Bref, dans ce contexte morose, les autorités de tutelle mettent la pression sur les clubs pros, qui, pour l’instant, ne paraissent toujours pas avoir pris la mesure, ou simplement conscience, de la catastrophe qui s’annonce, préférant ne parler que des bons résultats des équipes françaises – hormis le PSG – sur la scène européenne. Les déclarations de John Textor – qui ont pourtant le mérite de secouer le cocotier – ont été ainsi réduites à un clash avec Nasser al-Khelaïfi. La fédération s’accroche à son projet de la Ligue 3 pendant que de brillants esprits veulent ressusciter une Coupe de la Ligue que personne ne regrette.

Il faut faire du football une grande cause nationale. Aujourd’hui, il est en grave danger. J’ai toujours dit qu’il fallait copier le foot allemand. Pierre Ferracci, président du Paris FC

Certes, Pierre Ferracci, président d’un Paris FC désormais propriété de la famille Arnault et Red Bull, a fait preuve d’un réalisme légèrement égocentrique sur RMC : « Il faut faire du football une grande cause nationale. Aujourd’hui, il est en grave danger. J’ai toujours dit qu’il fallait copier le foot allemand. » Toutefois, avant de lancer les grands chantiers, il serait surtout indispensable que les principaux fautifs, qui ont réussi l’exploit de reconduire Vincent Labrune à la tête d’une LFP sans perspective ni stratégie, commencent à réfléchir un peu à leur part de responsabilité dans ce naufrage. Nous en sommes loin.

L’appel des 425 ne trouve pas écho dans le foot

Évidemment, l’ensemble du sport français est atteint de sinistrose. 425 athlètes ont signé un texte pour exiger de l’État de sauvegarde l’héritage de Paris 2024. Teddy Riner, Marie Patouillet, Nicolas Batum et compagnie y expriment leur profonde déception et un touchant sentiment d’abandon : « Moins de 6 mois après la fin des Jeux, on nous annonce une baisse de 33 % du budget du sport en France. Pourtant, celui-ci ne pèse déjà que 0,2 % du budget total de l’État. À cela s’ajoute une baisse de 50 % des crédits dans certaines collectivités territoriales, pourtant véritables piliers pour nos clubs. » Dans le lot, quelques FC de village ou de quartiers, sacrifiés sur l’autel de l’austérité, dont aucun des brillants dirigeants de la fédération, de la ligue ou footballeurs pros – qui brillent par leur silence sur le sujet – ne semblent se soucier.

Nos athlètes olympiens peuvent avoir le sentiment légitime d’avoir fait le taf et de demander juste en retour un peu de reconnaissance de la part de la puissance publique. Dans le cas du football, le diagnostic est tout autre. C’est bel et bien l’ensemble d’un écosystème qui menace de s’effondrer sous le poids de la folie des grandeurs et de l’incompétence de ses patrons. En espérant que l’argent public ne viendra pas servir de cache-sexe à leurs échecs.

Il existe bien d’autres « grandes causes nationales » dont il s’impose de s’occuper avant, y compris dans le foot : violences sexuelles, homophobie, racisme, etc. Le foot pro préfère aujourd’hui s’abîmer dans des théories du complot autour de l’arbitrage plutôt que de s’interroger sur la qualité du jeu proposé sur le terrain. Pourtant, contrairement à une opinion qui se répand sur les plateaux télé, nos concitoyens n’aiment pas moins le football (la preuve : les stades n’ont jamais été aussi pleins, les matchs en clair sont suivis), en revanche ils se reconnaissent de moins en moins dans le spectacle qu’il leur est donné à voir au quotidien. Pour se rétablir, le foot français va devoir reconquérir les cœurs. À moins qu’il ne soit déjà trop tard.