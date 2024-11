Les clubs professionnels français présentent un déficit global de 250 millions d'euros

Régime d’austérité en vue pour le football français ?

Dans un entretien donné à L’Equipe, Jean-Marc Mickeler, président de la DNCG a annoncé que le déficit global des clubs de football français était de 250 millions d’euros lors de l’exercice 2023-2024. Une situation alarmante puisque selon le patron de l’instance de contrôle du football français puisqu’au 30 juin 2024 la perte d’exploitation des clubs français était « de l’ordre du milliard d’euros, compensée par de très bonnes ventes avec 830 millions d’euros de plus-value sur les cessions de joueurs, a-t-il asséné. Ce qui génère une perte nette de l’ordre de 250 millions d’euros (150 en L1, 100 en L2). »

L’obligation pour les clubs de s’attaquer à leur masse salariale

Pour Mickeler, les clubs doivent désormais s’attaquer à leur masse salariale qui demeurent encore trop élevée : « En dépit des crises successives (Mediapro, Covid), les clubs français n’ont jamais travaillé sur la masse salariale. Au moment où le deal Mediapro a été annoncé, en 2018 (pour la période 2020-2024), les clubs ont augmenté leur masse salariale de 400 millions d’euros. Quand on regarde tous les clubs suivis par l’UEFA, il y a un ratio masse salariale/revenus de 53 %. En France, il est de 67 %. Le gros déséquilibre d’exploitation du football français tient à ce pic de 400 millions. Quand on ajoute à cela des droits domestiques moins élevés qu’ailleurs, et une capacité plus faible à générer des revenus complémentaires, on comprend que l’on touche la fin d’un modèle ».

Face à la fin de ce modèle, le patron de la DNCG s’inquiète aussi de la faillite possible de certains clubs hexagonaux comme il en a témoigné dans l’entretien : « La DNCG est préoccupée. Elle partage cette préoccupation avec les dirigeants et les actionnaires des clubs. Le parcours de Brest illustre ce que nous disons depuis des années : l’argent ne fait pas tout. Il va falloir que tout le monde soit convaincu de ça. Le modèle économique tel qu’il existait est mort. »

Nouveau coup dans l’eau ou nouvelle prise de conscience ? L’avenir s’annonce lugubre.

