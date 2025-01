Gory offre le derby au Paris FC face au Red Star

Paris FC 4-1 Red Star

Buts : Gory (9e, 48e et 78e) et Doucet (90e+2) pour le PFC // Badji (85e) pour le Red Star

Vous n’allez pas bien ? Triplé !

Porté par un triplé d’Alimami Gory, le Paris FC a fait parler la logique dans le derby francilien face au Red Star (4-1). De quoi retrouver le sourire et une place sur le podium après une triste série de trois défaites en quatre journées. Il ne faut d’ailleurs pas longtemps aux pensionnaires d’un stade Charléty bien rempli pour trouver l’éclaircie dans la grisaille parisienne : sur l’une de leurs premières offensives, Nouha Dicko manque de reprendre le centre de Thibault De Smet mais Gory a bien suivi pour conclure au second poteau (1-0, 9e). Malheureux, Dicko voit ensuite son but être refusé pour hors-jeu mais le plus dur est fait.

Gory en héros

Surtout qu’au retour des vestiaires, c’est encore Gory qui s’occupe un second acte plus tranquille aux siens. Trouvé avec réussite à l’angle de la surface par Jean-Philippe Krasso, l’attaquant formé au Havre croise avec application pour faire le break (2-0, 48e). Et si le Red Star s’offre un frisson par Aliou Badji, contré par Moustapha Mbow, le duo Krasso-Gory se met à nouveau en action à l’entame du dernier quart d’heure pour plier l’affaire (3-0, 78e). La réduction du score de Badji sur coup-franc (3-1, 85e) reste anecdotique et le PFC se remet à l’endroit, bien aidé par un dernier pion signé Lohann Doucet (4-1, 90e+2), à une semaine d’un très joli choc à Guingamp.

Vivement samedi !

