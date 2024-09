Le derby et la première place : le bel après-midi du Paris FC

Red Star 1-3 Paris FC

Buts : F. Doucouré (32e) pour le Red Star // A. Camara (20e) et Krasso (45e+1 et 57e S.P.) pour le PFC

Saint-Ouen, c’est Paris !

Le derby entre le Red Star et le Paris FC était très attendu, après 26 ans sans confrontation en deuxième division entre ces deux équipes. Et les visiteurs ont fait respecter la hiérarchie face au promu (1-3), pour reprendre le fauteuil de leader de Ligue 2. Le PFC prend la tête du championnat devant Grenoble et attend désormais le résultat de Metz, qui se déplace à Troyes ce samedi (20 heures).

Dans une chaude ambiance, la rencontre a été relativement équilibrée, mais les Parisiens ont fait preuve de beaucoup de réalisme au moment de conclure pour enlever la rencontre. En ouvrant le score d’abord, par l’intermédiaire d’Adama Camara, à la suite d’un ballon mal dégagé par Bissenty Mendy (1-0, 20e). Le but n’a pas douché les bonnes intentions des locaux qui, dans le sillage d’un bon Damien Durand, sont parvenus à égaliser sur une frappe croisée de Fodé Doucouré (1-1, 32e).

Excellent sur sa ligne en fin de première période, Obed Nkambadio a sauvé les siens avant la pause, juste après avoir vu Durand frôler le cadre. Et comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules Alimani Gory – bien décalé par Jean-Philippe Krasso – a obtenu un peno à quelques secondes de la pause. Offrande convertie par Krasso, justement, au moment de rentrer aux vestiaires (2-1, 45e+1). À la reprise, la rencontre a perdu en rythme, même si Gory et Krasso ont remis ça, le premier servant le second pour tuer le match (3-1, 57e).

Krasso et la Ligue 2, une éternelle histoire d’amour.

Pronostic Red Star Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2