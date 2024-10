Lorient renverse Dunkerque et se rapproche du PFC, le Red Star gagne enfin

Le multiplex de la 11e journée de Ligue 2 a permis à Lorient de tirer les marrons du feu. Vainqueurs de Dunekrque (4-2), les Merlus réduisent l'écart avec le Paris FC, tenu en échec à Amiens (0-0). En bas de tableau, ça se resserre puisque le Red Star, Troyes, Caen et Clermont ont tous gagné : deux petits points séparent le 12e du 17e.

Turlututu, chapeau Merlus !

Lorient et Dunkerque ont fait le show dans le choc du soir au Moustoir, où les Bretons ont eu le dernier mot (4-2). Victimes du doublé de Maxence Rivera, les Merlus ont dû courir derrière le score. Le penalty raté par Mohamed Bamba ne les a pas aidés (49e), mais Sambou Soumano a égalisé sur une passe brillante de Laurent Abergel (55e), avant qu’Aiyegun Tosin (83e) et Soumano, encore lui (86e), n’offrent la victoire à leur équipe. Deuxième, Lorient signe ainsi le gros coup de la soirée dans l’optique de la montée avec désormais quatre points d’avance sur ses poursuivants, et seulement deux de retard sur le leader, le Paris FC, accroché à Amiens malgré un poteau de Jean-Philippe Krasso (0-0). En ramenant un point de Grenoble (0-0), Annecy se hisse de son côté sur le podium.

Guingamp a relevé la tête après trois défaites de rang en battant Ajaccio (1-0) pendant que l’autre club corse, Bastia, a aligné un quatrième nul d’affilée, cette fois contre Rodez (2-2). Battu chez le Red Star (1-0), qui restait sur sept matchs sans succès, Metz fait en revanche la grimace. Les Grenats ont été plombés par une énorme faute de main d’Alexandre Oukidja sur un centre de Fodé Doucouré. A l’image du club audonien, les mal-classés ont choisi de se rebeller. Pour la première sur le banc d’Emmanuel Gas, Clermont a mis fin à plus de 400 minutes sans marquer à l’extérieur et a retrouvé la victoire, bien aidé par une boulette du gardien de Laval Mamadou Samassa (1-2).

Mis sur les bons rails par la reprise acrobatique inspirée de Youssouf M’Changama, Troyes a abandonné la dernière place du championnat en marchant sur Pau (3-0). La nouvelle lanterne rouge se nomme Martigues, giflé par Caen (0-3). Incapable de gagner à l’extérieur depuis le mois de mars, le Stade Malherbe se donne un peu d’air, bien que sa 14e position, à égalité de point avec le barragiste, reste précaire.

Enfin une bonne soirée pour Kylian Mbappé.

Laval 1-2 Clermont

Buts : Sellouki (29e) // Gastien (69e), Douane (87e)

Bastia 2-2 Rodez

Buts : Cissé (17e), Rodrigues (51e) // Taïbi (29e), Nkada (37e)

Lorient 4-2 Dunkerque

Buts : Mvuku (28e), Soumano (55e, 85e), Tosin (83e) // Rivera (7e, 44e)

Grenoble 0-0 Annecy

Amiens 0-0 Paris FC

Guingamp 1-0 Ajaccio

But : Ghrieb (90e+2)

Red Star 1-0 Metz

But : Oukidja CSC (47e)

Troyes 3-0 Pau

Buts : M’Changama (54e), Irié (67e), Ba (87e)

Martigues 0-3 Caen

Buts : Mendy (68e S.P., 90e+1), Lebreton (90e+5)

Expulsion : Falette (90e+4) pour Martigues

Pronostic Amiens Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Premier League