Pronostic Laval Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval en patron à la maison face à Caen

Laval fut l’une des bonnes surprises de la saison dernière puisque le club mayennais a joué pendant plusieurs mois les barrages, avant de céder lors des dernières semaines. Lors de ce nouvel exercice, les Tango ont mis quelques journées à trouver leur rythme. Progressivement, les hommes de Frapolli ont pris leurs marques et réalisent des résultats intéressants depuis la fin septembre puisqu’ils se sont seulement inclinés contre le leader, le Paris FC, face à Annecy et Clermont. Ce bon passage a permis aux Lavallois de remonter à la 8e place du classement avec 4 points de plus que le 1er relégable, Troyes. Lors de son dernier match en championnat, les Tango ont surclassé la lanterne rouge, Martigues (0-3). Le week-end dernier, les Lavallois ont souffert en Coupe de France pour sortir Concarneau lors de la séance des tirs au but.

En face, Caen est l’une des interrogations de la saison. Annoncé parmi les formations en mesure de disputer les barrages, le club normand est davantage préoccupé actuellement par la lutte pour le maintien. Dans une Ligue 2 extrêmement serrée, où seulement 4 points séparent le 10e de l’avant-dernier, le Stade Malherbe fait partie des équipes menacées. 14e, Caen compte le même nombre de points que Troyes, premier relégable. Les Caennais souffrent globalement loin de leurs bases avec 4 revers en 6 déplacements dont le dernier à Metz sans marquer (1-0). Sérieux le week-end dernier, le club normand a fait le taf en Coupe de France face à Bolbec (0-6). À domicile, Laval semble en mesure de s’imposer face à des Caennais peu performants loin de leurs bases.

