Metz cale face à Clermont, match à rebondissements entre Caen et Rodez, Pau et Laval se régalent

Si la dernière journée de Ligue 2 avait été riche en surprise, ça n’a pas été le cas ce vendredi soir. Seul Metz s’est fait piéger par Clermont sur sa pelouse (1-1). Les Auvergnats ont même réussi à ouvrir le score au quart d’heure de jeu grâce à Mehdi Baaloudj (1-0, 14e) avant qu’Ibou Sané ne vienne remettre les Grenats à hauteur une dizaine de minutes plus tard (1-1, 27e). Metz reste 3e à égalité de points avec Dunkerque qui affrontera Ajaccio lundi, les Clermontois sont désormais 13e mais restent sous la menace d’Ajaccio, premier relégable, et seulement à deux unités.

Festival offensif

Sur quatre des six rencontres disputées, au moins trois buts ont été inscrits. Seul le match opposant Troyes à Grenoble s’est soldé par un ennuyeux 0-0, tout le contraire du palpitant Caen-Rodez qui s’est soldé par un match nul spectaculaire (3-3) arraché par les protégés de Nicolas Seube au bout du temps additionnel par Daylam Meddah (90e+6). Un match qui a été interrompu au cours de la première période pour des lancers de fumigènes.

Le Red Star et Martigues, promus de National et actuellement relégables, ont subi respectivement les foudres de Pau (4-1) et de Laval (0-3). Si le Red Star a réussi à faire jeu égal avec son adversaire lors de la première mi-temps avant de s’effondrer complétement lors des 45 dernières minutes, Martigues continue de couler et se voit même décrocher de la lutte pour le maintien puisque les Sang et or comptent désormais six points de retard sur Troyes, premier non-relégable.

Le dernier carton du jour concerne Guingamp qui s’est également imposé 3 buts à 0 face à des Amiénois apathiques. Pourtant en infériorité numérique pendant près de 45 minutes après l’expulsion de Sohaib Nair (48e), les Guingampais ont poursuivi leur travail de sape notamment grâce à Jacques Siwe auteur d’une frappe somptueuse de l’extérieur de la surface (1-0,13e) avant de doubler la mise à l’heure de jeu (3-0, 64e).

Caen 3 – 3 Rodez

Buts : Thomas (45e+7), Brahimi (51e), Meddah (90e+6) pour Malherbe // Baldé (13e), Bouchouari (45e+1), Nkada (54e) pour les Ruthénois

Clermont 1 – 1 Metz

Buts : Baaloudj (14e) pour les Lanciers // Sané (27e) pour les Grenats

Guingamp 3 – 0 Amiens

Buts : Siwe (13e, 64e), Hemia (37e) pour l’EAG

Expulsion : Nair (48e) côté Guingampais

Martigues 0 – 3 Laval

Buts : Camara (10e), Tchokounte (49e), Doucouré (85e) pour les Tangos

Pau 4 – 1 Red Star

Buts : Mboup (11e, 77e), Ngom (79e), Diawara (90e+6) pour les Maynats // Eickmayer (14e) pour les Audoniens

Troyes 0 – 0 Grenoble

