Pronostic Caen Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen n’a pas abdiqué face à Laval

Le stade Malherbe de Caen a connu une saison marquée par des séries. En effet, après avoir connu un départ tambour battant, le club normand s’est arrêté net, ce qui avait même poussé les dirigeants à se séparer de Jean-Marc Furlan. Arrivé pour lui succéder, Nicolas Seube a mis plusieurs semaines avant d’imposer sa patte. L’ancien joueur a ensuite vu ses protégés revenir dans la course aux playoffs. Lors des dernières semaines, Caen a connu des résultats irréguliers qui ne lui ont pas permis de remonter au classement. En effet, victorieux de 2 matchs à domicile face à Rodez et Annecy, le stade Malherbe s’est incliné à Ajaccio et le week-end dernier face à St Etienne. Face aux Verts, les Caennais ont livré une bonne prestation mais ont manqué de tranchant dans les 30 derniers mètres. ► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

De son côté, Laval a été pendant de longs mois dans le top 5 de Ligue 2 mais en est sorti au plus mauvais des moments. Actuellement, le club mayennais est en 6e position et accuse 3 points de retard sur le Paris FC, 5e. Ce vendredi, les Tangos abattent certainement l’une de leurs dernières cartes pour revenir dans le jeu des playoffs. Dans le dur lors des dernières semaines avec 6 journées sans la moindre victoire (1 nul et 5 revers), Laval s’est repris le week-end dernier en dominant Bordeaux (1-0). Ce succès a redonné moral aux Lavallois qui espèrent réussir un coup à d’Ornano. Cette confrontation entre 2 équipes qui se lancent dans un sprint pour tenter de revenir sur les playoffs devrait tourner en faveur des Normands qui ont montré de meilleures dispositions.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

