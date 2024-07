Le Trophée des Normands menacé par les réquisitions pour les JO

Mais où est la police ?

Le Havre et Caen ont rendez-vous samedi à Deauville, au Stade du Commandant Hébert, pour disputer le traditionnel Trophée des Normands. Enfin, ça, c’est si le match est bel et bien maintenu. Le derby est en effet menacé en raison d’un manque de forces de l’ordre selon Foot Normand. Les besoins de sécurité des Jeux olympiques de Paris ont en effet tendu la gestion des effectifs et cette rencontre, bien qu’amicale, reste à encadrer d’une manière particulière selon la préfecture compte tenu de la rivalité entre Havrais et Caennais. Le match a disparu de l’agenda en ligne de la ville de Deauville, où il est désormais indiqué que « cet événement n’est plus d’actualité ». Les deux clubs pourraient finalement s’affronter à huis clos et dans un autre stade que celui prévu initialement.

Faute d'effectif suffisant parmi les forces de l'ordre, réquisitionnées pour les @Paris2024, le Trophée des Normands entre @HAC_Foot & @SMCaen, considéré comme un match à risques par la Préfecture, pourrait être annulé. A minima, il se tiendra à huis closhttps://t.co/RP6lCOeZIi — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) July 22, 2024

La saison commence bien pour les supporters.

Des peluches de plusieurs clubs français jugées dangereuses et retirées de la vente