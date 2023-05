Les supporters du Havre racontent leur agression à Caen

Le derby a laissé des traces.

Après la victoire du Havre lors du derby face à Caen, (1-2), lors de la 33e journée de Ligue 2, cinq supporters des Ciel et Marine ont été agressés à la sortie du stade, ce samedi, alors qu’ils étaient en train de regagner à leur voiture. Les agresseurs feraient partie des Kaem Crew, un groupuscule de hooligans caennais. Alex, l’une des victimes, témoigne sur Twitter : « Nous avons été agressés par un groupe de supporters caennais cagoulés, une vingtaine d’hommes en noir chassant des supporters du Havre. Nous étions cinq dont une enfant. C’est une honte. »

Nous avons été agressés par un groupe de supporters @SMCaen cagoulés, une vingtaine d'homme en noir chassant des supporters du @HAC_Foot. Nous étions 5 dont une enfant. C'est une HONTE. — Deverrepasplus (@Alex_l_l_l_l) April 29, 2023

D’après Paris-Normandie, un autre témoin précise : « Des gars cagoulés sont arrivés derrière nous. La petite fille qui était avec nous a pu être évacuée à temps par son père. » Il poursuit : « Moi, j’étais là avec un ami et mon beau-père. Mon beau-père a été éjecté de l’autre côté de la rue, puis roué de coups. Le soir, il ne pouvait plus marcher. (Son état de santé s’est amélioré ce dimanche.) Il est allé passer des radios à l’hôpital de Fécamp et ce matin (dimanche), il a déposé plainte. »

Le @SMCaen vous apporte tout son soutien. Chambrage ou pas, ce n’est pas la question. En tout cas ça ne représente en aucun cas les valeurs de notre club, courage 💪 — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) April 30, 2023

Confus, le Stade Malherbe avait publié un tweet pour dénoncer cet acte : « Le club vous apporte tout son soutien. Chambrage ou pas, ce n’est pas la question. En tout cas, ça ne représente en aucun cas les valeurs de notre club, courage. »

Triste fin pour ce derby.

Une plainte déposée après l’agression de cinq supporters du Havre