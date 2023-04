Le Havre s'impose à Caen et se rapproche de la Ligue 1

SM Caen 1-2 Le Havre

Buts : Ntim (89e) pour Malherbe // Lloris (42e) et Targhalline (56e) pour le HAC

Cette fois-ci, ça sent vraiment très bon la Ligue 1 pour le HAC.

Solide leader de Ligue 2, Le Havre aurait pu jouer à se faire peur en rendant visite à Caen – qui croit encore à la montée – pour un derby normand avec de gros enjeux. Il n’en a rien été, puisque les visiteurs repartent avec la victoire (1-2) et prennent ainsi provisoirement dix points d’avance sur le FC Metz, troisième.

Comment le HAC a-t-il fait pour enchaîner un trente-et-unième match sans défaite en championnat ? Grâce à une assise défensive capable de neutraliser Alexandre Mendy à la pointe de l’attaque caennaise, mais aussi des intentions offensives très tranchantes. Sans l’aide d’Anthony Mandrea, Caen aurait pu prendre l’eau rapidement sur sa pelouse. Le gardien de but a sorti des parades décisives devant Samuel Grandsir (22e), Josué Casimir (27e) et Christopher Operi (28e), mais n’a rien pu faire sur l’ouverture du score de Gautier Lloris sur corner (42e, 0-1). En deuxième période, les Hacmen se sont mis à l’abri grâce à une frappe somptueuse d’Oussama Targhalline (56e, 0-2). Et si Emmanuel Ntim est parvenu à percer la coquille ciel et marine en toute fin de match (89e, 1-2), Le Havre n’a pas lâché sa victoire.

14 ans sans Ligue 1, c’est déjà bien trop long pour le club doyen.

SM Caen (4-3-3): Mandrea – Abdi, Thomas, I.Cissé, Vandermersch – Mbock, Daubin, Brahimi (Zady Sery, 68e) – Court (Essende, 86e), Sylla (Kyeremeh, 68e), A.Mendy. Entraîneur : Stéphane Moulin.

Le Havre (4-3-3): Gorgelin – Operi, Lloris, Sanganté (Kinkoue, 65e), El Hajjam – Lekhal, Targhalline (Ebonog, 88e), Richardson – Casimir (Kitala, 65e), Alioui, Grandsir (Joujou, 88e). Entraîneur : Luka Elsner.

Revivez la victoire du Havre à Caen