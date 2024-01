Le Havre mate Caen

Le Havre 2-1 Caen

Buts : Joujou (16e) et Kuzyaev (43e) pour les Havrais // Kyeremeh (26e) pour les Caennais

Le Grand Bleu.

Opposé à Caen, au stade Océane, le HAC n’a pas subi la pression d’un derby à domicile juste après les fêtes et s’est qualifié pour les 16es de finales de Coupe de France (2-1). Pris en étau par un gros pressing et un jeu tourné vers l’avant des hommes de Luka Elsner, Malherbe a vite reculé. Et c’est le jeune Antoine Joujou qui a inscrit son premier but de la saison à la conclusion d’un superbe mouvement collectif (1-0, 16e) pour concrétiser la domination des siens. Le Havre a failli doubler la mise d’un coup de canon sur la barre du même Joujou, avant d’être repris par une équipe de Caen soudainement plus joueuse et audacieuse, à l’image du lob de Kyeremeh (1-1, 26e). Touchés, les protégés de Bodmer se ressaisissent rapidement. Après un premier raté d’El Hajjam, les Havrais trouvent Kuzyaev qui finit tranquillement juste avant la pause (2-1, 43e). La seconde période sera bien moins riche en occasions et le HAC peut tranquillement gérer son avance même si le capitaine Sanganté a du sauver les siens en annihilant parfaitement un 3 contre 2.

Médine 1-0 Orelsan.

Le Havre (4-3-3) : Koné – Opéri, Lloris, Sangante, El Hajjam – Kechta (Nego, 72e), Targhalline, Kuzyaev (Ngoura, 85e) – Joujou (Mbemba, 72e), Alioui (Confais, 85e), Casimir (Sabbi, 60e). Entraîneur : Luka Elsner

Caen (4-4-2) : Clémentia – Coeff (Bolumbu, 81e), Thomas, Traoré, Henry – Autret (Gomis, 81e), Lebreton (Gaucho, 72e), Daubin (Le Bihan, 60e), Kyeremeh – Mendy, Brahimi. Entraîneur : Nicolas Seube

Les supporters du Havre racontent leur agression à Caen