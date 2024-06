DNCG : que risquent les clubs sanctionnés ?

Ce mercredi et ce jeudi, les décisions de la DNCG ont mis la pagaille dans pas mal de clubs, et donc dans le football français. On fait le point.

Girondins de Bordeaux :

C’était sûrement le dossier le plus attendu, mais la DNCG a finalement décidé de prolonger le suspense….ce qui est bon signe pour les Girondins. Le gendarme financer du football français a prononcé ce jeudi un « sursis à statuer » concernant le club bordelais. Cela signifie qu’il octroie un délai supplémentaire à Gérard Lopez pour trouver un financement. Si c’est plutôt une bonne nouvelle, c’est parce qu’une rétrogradation en National, même si elle avait fait l’objet d’un appel, aurait compliqué les négociations entre le propriétaire et le fonds d’investissement américain, qu’on attend encore. Selon les informations de Sud-Ouest, les Étasuniens seraient enclins à prêter 70 millions d’euros aux Girondins, qui auraient besoin d’une somme entre 30 et 40 millions pour combler leur déficit. « Ce délai supplémentaire permettra au FC Girondins de Bordeaux de finaliser les négociations en cours en vue de l’arrivée de nouveaux financements nécessaires au Club sur les prochaines saisons », a écrit le club. Toujours d’après le quotidien, la nouvelle audition devrait avoir lieu le 9 juillet. Gérard Lopez a donc un peu moins de deux semaines pour enfin convaincre les Ricains. Sans quoi, le dépôt de bilan serait quasiment inéluctable.

Communiqué du Club 🔵⚪️ Le FC Girondins de Bordeaux poursuit le travail à la suite de la décision de la DNCG La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) ayant prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires, ce délai supplémentaire permettra au… pic.twitter.com/3LKuO7ZGwt — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 27, 2024

AC Ajaccio :

Contrairement aux Bordelais, les Ajacciens n’ont pas eu le droit à un délai supplémentaire. La DNCG a purement prononcé une « rétrogradation en Championnat National 1 » à l’encontre du club corse. « La direction du club va interjeter appel de cette décision pour fournir les documents requis et apporter entière satisfaction à la DNCG dans les prochains jours », a déjà réagi l’ACA dans un communiqué publié dans la foulée. Malgré la décision, les dirigeants se disent « confiants » quant à l’avenir d’Ajaccio et « sa réintégration en Ligue 2 ». Si toutefois le club ne parvenait pas à se sauver, cela pourrait faire les affaires de Troyes. L’ESTAC, relégué sportivement en N1, a lui validé son passage devant la DNCG… et n’attend qu’une rétrogradation pour finalement évoluer en deuxième division la saison prochaine.

Le Havre AC :

Les Normands s’y attendaient. Sanctionné d’un encadrement de la masse salariale par la DNCG, Le Havre a estimé qu’il s’agissait d’une « annonce sans surprise, conséquence logique de la double peine infligée au HAC ». Dans leur communiqué, les Hacmen ont surtout évoqué les éléments contraires qui ont menés à cette décision, rappelant notamment être le seul club de Ligue 1 « à ne pas avoir bénéficié des fonds négociés dans le cadre de l’accord avec CVC, qui avait notamment pour but de consolider et de renforcer les fonds propres des clubs. L’actionnaire majoritaire a donc dû se substituer à ce déséquilibre scandaleux ». Le club doyen parle aussi du flou provoqué par la non-attribution des droits TV pour la saison prochaine. Malgré cette sanction, dont les Normands ne feront pas appel, le HAC s’est voulu rassurant : « Cette décision a toutefois été anticipée par la direction du club qui travaille depuis plusieurs semaines à la construction d’un effectif, guidée par sa situation budgétaire ».

FC Rouen :

À une heure de route du Havre, les mines sont encore plus déconfites, puisque le FC Rouen a été rétrogradé en National 2. Alors qu’ils s’étaient maintenus en N1, cette saison, les Rouennais – qui ont éliminé Toulouse et Monaco en Coupe de France cette saison – n’ont pas trouvé les fonds nécessaires pour convaincre le gendarme. Le club était pourtant en instance de rachat par le Turc Tarkan Ser, accompagné de Iwan Postel, qui devait prendre le rôle de président. Pour sauver Rouen, il fallait récolter environ 2 millions d’euros. Une somme déposée par le repreneur mais pas sur le compte du club. Ce qui a déplu à la DNCG. La liquidation judiciaire – et donc un retour au niveau régional – est désormais envisagée.

Châteauroux et Niort :

Comme les Rouennais, Châteauroux et Niort étaient parvenus à se maintenir en National. Mais les deux clubs ont également été sanctionnés d’une rétrogradation administrative en National 2, mercredi. Après l’annonce du verdict, la Berrichonne a exprimé son incompréhension, puisqu’elle pensait avoir « présenté toutes les garanties financières pour équilibrer les comptes la saison prochaine », et elle a donc fait appel pour solliciter une nouvelle audition.

Côté niortais, la décision a semblé moins surprenante au vu des finances du club, dans un sale état depuis un petit moment déjà. Les Chamois ont tout de même annoncé qu’ils feraient appel. « Mettez le réveil, franchement, réveillez-vous ! Ce n’est pas dans quinze jours, quand le club aura disparu ou qu’on sera en R2 qu’il faudra le faire. Ce sera trop tard », a imploré l’entraîneur Philippe Hinschberger auprès de ses dirigeants, dans des propos rapportés par France Bleu Poitou.

📝 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 — La Berrichonne de Châteauroux (@LaBerrichonne) June 26, 2024

Les autres :

Si l’Olympique lyonnais a été libéré de ses contraintes, et flambe déjà sur le mercato, d’autres clubs redoutent encore le verdict de la DNCG. C’est le cas de Dijon, qui doit encore finaliser le rachat du club pour évoluer en National la saison prochaine. Mais aussi du FC Martigues, dont la montée en Ligue 2 n’est pas encore actée. Le club provençal a communiqué ce jeudi : « Présente lors de l’audition devant la DNCG ce mercredi 26 juin, Lepa Galeb-Roskopp, propriétaire du club, assure l’intérim de la présidence depuis la fin de la mission de Monsieur Columbus Morfaw. Le FC Martigues et sa propriétaire sont au travail pour répondre aux demandes de la DNCG et préparer sereinement la saison 2024-2025. Un nouveau président sera nommé dans les tous prochains jours afin d’assurer sa pérennité et une nouvelle phase de son développement. »

𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚́ 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡 📝 Réorganisation du FC Martigues Retrouvez l’intégralité du communiqué ici 👇https://t.co/Pv2SFysHpN — FC Martigues Officiel (@fc_martiguesoff) June 27, 2024

