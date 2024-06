Le FC Rouen rétrogradé en National 2 par la DNCG

La DNCG fait des malheureux.

La Direction nationale du contrôle de gestion a décidé de rétrograder le FC Rouen en National 2. Le gendarme financier du football français n’aurait pas été convaincu par les documents présentés par la nouvelle direction, avec le Turc Tarkan Ser comme propriétaire et Iwan Postel dans le rôle de président.

Ce dernier avait publié un long message adressé aux supporters rouennais mercredi, à la veille de l’officialisation de la décision de la DNCG. « Dès le premier jour, j’ai fait une promesse solennelle : celle de tout donner pour le FCR. J’ai juré que le club resterait en N1, a-t-il écrit. Cette décision pourrait soit confirmer notre place en N1, soit nous ramener au sombre scénario du dépôt de bilan. » Une conférence de presse est prévue ce jeudi… pour annoncer un appel ?

Certes, c’est triste pour les salariés, bénévoles, supporters du FC Rouen. Mais il ne faut pas oublier que la DNCG était bien échaudée par les précédents épisodes et s’était même déjugée en 12/23 en affirmant que « Rouen n’aurait jamais dû être autorisé à monter en National » pic.twitter.com/dhTEAcqH2k — Laurent Pruneta (@PrunetaLaurent) June 27, 2024

Déjà en novembre dernier, la DNCG avait décidé de sanctionner le club en lui infligeant cinq points de retrait et une interdiction de recrutement. Septième du championnat de National 1 la saison dernière, et malgré une superbe épopée jusqu’en quarts de Coupe de France, le FC Rouen est en proie à de nombreux soucis, notamment financiers. Son ancien président Charles Maarek a été placé en garde à vue pour abus de bien sociaux en mai dernier. Il avait vendu le club pour tenter de le sauver. C’était peut-être peine perdue.

Dans un message envoyé à la DNCG et relayé par France Bleu Normandie, Postel a réagi en dénonçant une décision qui entraînera « inévitablement le dépôt de bilan du FCR et marquera le début d’une descente aux enfers bien au-delà du championnat National 2. » Et il continue, parlant de « victoire de la tromperie, des belles paroles farfelues, sur le concret et le sérieux ».« La DNCG se considère au-dessus des principes de démocratie et de logique financière. Je serais très curieux de savoir comment vous, vous allez justifier le refus de laisser un investisseur payer deux millions d’euros de dettes du club […] d’autant que vous êtes coresponsables de l’origine de cette dette faramineuse que nous étions pourtant prêts à rembourser. »

Si les supporters veulent retrouver le sourire, il faut penser au choc contre l’Argentine.

