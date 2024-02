Coupe de France

8es

Rouen-Monaco (1-1, 6-5 T.A.B.)

Le FC Rouen sort Monaco aux tirs au but !

QB le Jeudi 08 Février à 23:07 Article modifié le Jeudi 08 Février à 23:16

C'est un exploit de plus en Coupe de France et pour le FC Rouen, qui a fait tomber Monaco aux tirs au but ce jeudi soir (1-1, 6-5 T.A.B.). Les Normands retrouveront Valenciennes en quarts de finale.