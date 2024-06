Copa América : Folarin Balogun cible d'insultes racistes

Comme la triste impression d’écrire la même chose, chaque semaines.

Auteur d’un magnifique but, Folarin Balogun a été la cible de propos racistes après la défaite des États-Unis face au Panama (2-1) lors de la Copa América 2024 dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans un communiqué, le joueur de l’AS Monaco a lui-même publié deux captures d’écran de messages à caractère raciste reçus, sur lesquelles on peut voir des emojis et photos de singes et de bananes. Selon plusieurs médias locaux, son coéquipier Timothy Weah, ancien joueur du PSG, a lui aussi été ciblé après avoir été exclu de la rencontre dès la 18e minute de jeu.

Des faits graves, confirmés et dénoncés par la Fédération américaine de football. « Il n’y a absolument aucune place dans le sport pour ce type de comportement haineux et discriminant, peut-on lire dans le communiqué de la fédération. Ces actes sont, non seulement inacceptables, mais aussi contraires aux valeurs de respect et d’inclusivité que nous défendons en tant qu’organisation. US Soccer s’oppose fermement au racisme dans toutes ses formes et continuera à soutenir ses joueurs. »

U.S. Soccer stands firmly against racism in all forms and will continue to support our players. pic.twitter.com/QayH6AY7ji — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 28, 2024

Ce n’est malheureusement pas la première fois dans cette Copa América que des joueurs sont la cible de supporters racistes. Le Canadien Moïse Bombito avait lui aussi reçu des messages haineux après un geste sur Lionel Messi lors du match d’ouverture Argentine-Canada.

