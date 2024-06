Un international canadien victime d'insultes racistes après un tacle sur Lionel Messi

Ils veulent pas changer de disque ?

Jeudi soir après la rencontre Argentine-Canada en ouverture de la Copa América, il n’y a malheureusement pas que la pelouse synthétique qui a fait parler. Sur les réseaux sociaux, le Canadien Moïse Bombito a été la cible de propos racistes venant de supporters argentins. La « raison » évoquée ? Un tacle un peu dangereux sur Lionel Messi dans les dernières minutes du match… Si la Pulga n’a pas du tout été blessée, il n’en fallait pas plus à ses compatriotes pour déverser leur haine raciale, à base notamment d’emojis de singe.

En story Instagram, le défenseur central canadien posté une photo de lui à l’issue du match, accompagnée de la légende « Mon beau Canada. Pas de place pour ces conneries ». Sur X, la fédération de football du Canada a également tenu à prendre la défense de son joueur de 24 ans. « Canada Soccer est conscient et profondément troublé par les commentaires racistes faits en ligne et dirigés contre l’un des joueurs de notre équipe nationale masculine après le match de ce soir. Nous sommes en communication avec la CONCACAF et la CONMEBOL (les deux Confédérations participant à la Copa América) à ce sujet », peut-on lire.

La fédération argentine n’a, de son côté, pas réagi.

