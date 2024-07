Copa América : Grâce à Luis Suárez, l’Uruguay termine sur le podium

Le Pistolero fume encore.

Dans le match pour la troisième place, l’Uruguay est difficilement venu à bout de l’équipe bis du Canada, à l’issue d’une nouvelle séance de tirs au but en Copa América (2-2, 3-4 TAB). Malgré l’ouverture du score très tôt de Rodrigo Bentancur (8e), les Canucks sont revenu dans la partie grâce à Ismaël Koné. Un pion a été refusé à la Celeste et à Facundo Pellistri mais ce sont bien les remplaçants canadiens qui ont dominé la première période face à des Uruguayens toujours marqués par leur défaite face à la Colombie et par les échauffourées qui ont suivi.

Luis Suárez, leyenda viva de nuestro fútbol 🥹 pic.twitter.com/qqz9pJBxy2 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 14, 2024

Finalement, c’est Luis Suárez (37 ans), pour sa probable dernière sélection, qui a dû égaliser sur le gong en seconde période et répondre à Jonathan David, pour offrir la séance de TAB au Bank of America Stadium de Charlotte. Le futur joueur de l’Olympique de Marseille, Koné, a totalement manqué son tir au but, alors que Sergio Rochet a barré la route une deuxième fois à Alphonso Davies, pour le second raté canadien.

Rédhibitoire.

