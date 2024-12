Une Lyonnaise et un Lillois primés au Canada

Top cet échange entre HEC Montréal et HEC Paris.

Deux footballeurs évoluant en France ont été primés au titre de meilleur joueur canadien de l’année. La Lyonnaise Vanessa Gilles a été élue joueuse canadienne de l’année par des médias et entraîneurs du pays. Une première pour la défenseuse de l’OL, qui a vécu la galère des Canadiennes aux JO.

Même s’il est né aux States, l’attaquant lillois Jonathan David empoche le trophée chez les hommes. Il a été décisif dans la belle année du LOSC, et est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection canadienne cette année. L’ancien de La Gantoise a désormais marqué 31 pions pour l’hôte de la prochaine Coupe du monde. L’homme de 24 ans avait déjà remporté cette distinction en 2019. Il devance Alphonso Davies et Stephen Eustaquio, qui l’a gagnée l’année dernière.

Jonathan David named Canada Soccer's Men's Player of the Year for 2024 🏆

David appeared in all 14 of @CANMNT_Official matches in 2024, registering five goals and three assists. He became CANMNT’s all-time leading goalscorer with his 31st goal for Canada, scoring against… pic.twitter.com/W9AW41k3t8

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) December 20, 2024