JO 2024 : les six points de pénalité confirmés pour le Canada

Bonne nouvelle pour la France.

L’équipe canadienne, qui avait fait appel de son retrait de six points sanctionnant son espionnage par drone de l’entraînement néo-zélandais, aura toujours six points de pénalité aux JO de foot. La décision a été confirmée ce mercredi par le Tribunal arbitral du sport. « La requête introduite par le Comité olympique canadien et Canada Soccer (la fédération canadienne de football) a été rejetée », précise le communiqué. Un membre de l’équipe canadienne a par ailleurs été condamné à huit mois de prison avec sursis, et la sélectionneuse du champion olympique en titre a été suspendue un an.

C’est une bonne nouvelle pour les Françaises, qui ont perdu contre le Canada lors du deuxième match de poules (1-2), mais n’ont désormais besoin que d’un match nul pour se qualifier pour les quarts de finale. Réponse ce mercredi soir face à la Nouvelle-Zélande (21h). Avec deux victoires au compteur, mais zéro point, les Canadiennes peuvent encore espérer rallier le tour suivant en cas de succès contre la Colombie.

Là, ce serait une vraie remontada.

