Le Canada sera fixé mercredi sur son retrait de six points

La remonta-canada ?

Sanctionnée d’un retrait de six points par la FIFA, l’équipe féminine du Canada connaîtra ce mercredi la décision définitive du Tribunal arbitral du sport. Le champion olympique en titre avait été condamné après l’affaire du drone, utilisé avant le premier match de poules face à la Nouvelle-Zélande. La sélectionneuse Bev Priestman, qui s’était elle-même retirée de son poste, avait également été bannie un an de son poste. Le Canada a fait appel suite à ces deux sanctions au Tribunal arbitral du sport.

La confirmation ou la levée de la décision auront des conséquences sportives. Malgré deux succès, les Canadiennes, qui ont battue les Bleues ce dimanche (2-1), ne comptent aucun point pour le moment dans le groupe A. Avant le troisième et dernier match des poules, elles sont troisièmes, trois points derrière la France et la Colombie, qu’elles affrontent ce mercredi. Si elles récupèrent six points, elles seront assurées de disputer les quarts de finale.

Ce serait un bien mauvais coup pour les Françaises.

Vanessa Gilles : « Nous ne sommes pas des tricheuses »