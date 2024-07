Scandale du drone : six points de pénalité pour le Canada !

Voilà qui va arranger les affaires des Bleues.

C’est le scandale de ce début de tournoi olympique de foot : un drone canadien aurait espionné une séance d’entraînement de la sélection féminine néo-zélandaise, cette semaine, avant le match entre les deux équipes – qui se disputait jeudi et a justement été remporté par les Canadiennes. La Fédé néo-zélandaise a dénoncé cela, et la sanction de la FIFA est retentissante : cette dernière a décidé de retirer six points (pour ce tournoi) à l’équipe nord-américaine, qui se retrouve donc avec… moins trois points. L’équipe double tenante du titre va donc devoir cravacher – notamment lors du match face à la France dimanche – pour espérer se qualifier au tour suivant.

Et ce sera avec une autre sélectionneuse : suspendue par le Comité olympique canadien vendredi, la sélectionneuse Bev Priestman – qui s’était elle-même retirée des JO – a carrément été bannie par la FIFA pour une durée d’un an, tout comme deux personnes de son staff, dont le pilote du drone. La Fédé canadienne a elle été sanctionnée d’une amende de 200 000 francs suisses (208 000 euros). « Les officiels ont tous été jugés responsables d’un comportement offensant et d’une violation des principes du fair-play dans le cadre de l’utilisation des drones », a communiqué l’instance internationale.

FIFA also fined Canada’s FA 200,000 Swiss francs while banning coaches: “The officials were each found responsible for offensive behaviour and violation of the principles of fair play in connection with the CSA’s Women’s representative team’s drones usage” — Rob Harris (@RobHarris) July 27, 2024

Elle peut s’estimer heureuse : le pilote a carrément mangé de la prison avec sursis, lui.