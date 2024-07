JO : les Canadiennes, tenantes du titre, renversent la Nouvelle-Zélande

Canada 2-1 Nouvelle-Zélande

Buts : Barry (13e) pour les Football Ferns // Lacasse (45e+4) et Viens (79e) pour les Canucks

La tactique du drone a bel et bien fonctionné.

Avant l’entrée en matière de l’équipe de France féminine face à la Colombie ce jeudi, les futures adversaires des Bleues du groupe A s’affrontaient pour lancer le tournoi olympique. Dans un stade Geoffroy-Guichard pratiquement vide, le Canada a tenu son rang en s’imposant deux buts à un face à la Nouvelle-Zélande. Les médaillées d’or des Jeux de Tokyo ont pourtant été surprises rapidement en première période : à la suite d’un corner, la défenseure Mackenzie Barry a ouvert le score d’une superbe frappe dos au but (0-1, 13e).

Les Canucks sont cueillies à froid mais ne perdent pas leur sang-froid. L’attaquante d’Arsenal Cloé Lacasse égalise d’abord juste avant la mi-temps d’une frappe à bout portant (1-1, 45e+4). Tout au long du second acte, les Canadiennes poussent face à des Néo-Zélandaises inoffensives qui ne cherchent plus qu’à conserver le résultat. Sans succès : quelques minutes après son entrée en jeu, Évelyne Viens part en profondeur et croise parfaitement sa frappe pour offrir les trois points à la feuille d’érable (2-1, 79e).

Le 28 juillet prochain, le Canada enchaînera avec la France à Saint-Étienne pour la deuxième journée du groupe A.

Le Canada accusé d’espionnage au drone par la Nouvelle-Zélande aux JO