Nouvelle remontada hallucinante pour le Bayer Leverkusen à Stuttgart

Stuttgart 3-4 Bayer Leverkusen

Buts : Demirović (15e), Woltemade (48e), Xhaka CSC (62e) pour Stuttgart // Frimpong (56e), Hincapié (68e), Stiller CSC (88e) et Schick (90e+4) pour le Bayer

Ils l’ont (re)fait !

Habitué des remontées sorties de nulle part et des pions marqués dans les dernières minutes depuis la saison passée, le Bayer Leverkusen a récidivé ce dimanche (3-4) aux dépens d’une équipe de Stuttgart qui pensait avoir fait le plus dur. Les locaux, auteurs d’une très bonne partie et menant 3-1 à une demi-heure du terme, n’ont finalement rien pu faire face au nouveau coup de Trafalgar des gars de Xabi Alonso. L’entraîneur, survolté à la fin de la partie, voit son équipe revenir à six longueurs du Bayern Munich.

Patrik Schick en mode héros

La remontada est partie d’une réduction du score signée Piero Hincapié, en première intention du pied gauche (68e). Entré en jeu un peu plus tôt, Victor Boniface a ensuite distillé un centre vicieux dans la surface de Stuttgart : malheureux, Angelo Stiller l’a dévié dans son propre but (88e). Mais le Bayer n’en avait pas encore assez et a alors climatisé l’enceinte dans le temps additionnel sur un superbe centre de Jeremie Frimpong, Patrik Schick coupant la trajectoire au premier poteau (90e+4).

De quoi éliminer la déception de l’élimination en Ligue des champions et continuer de croire au titre, pour le Bayer.