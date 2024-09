Leverkusen et Stuttgart font le spectacle, Leipzig cale

L’après-midi des doublés.

Vice-champion en titre, Stuttgart a enfin passé la première en allant chercher son premier succès sur la pelouse du Borussia M’Gladbach. Si Alassane Pléa est parvenu à répondre à l’ouverture du score de Denis Undav, le héros du jour s’appelle Ermedin Demirović, auteur d’un doublé en quatre minutes. Replacement au classement toujours, le Bayer Leverkusen a renoué avec la victoire à Hoffenheim. Une rencontre dont Martin Terrier a profité pour inscrire son premier but en Bundesliga sur un service de Victor Boniface, avant de voir le Nigérian inscrire un doublé sur deux numéros de soliste.

Fribourg et l’Eintracht à la fête, Leipzig reste muet

Parmi les succès de l’après-midi figure également Fribourg, qui a renversé Myron Boadu et Bochum en trois minutes grâce à deux coups de poignard de Chukwubuike Adamu, et l’Eintracht Francfort, toujours grâce à un doublé de son buteur Omar Marmoush. Et ce, malgré la belle égalisation de Ridle Baku. Enfin, le score nul et vierge de ce multiplex est pour le RB Leipzig, muet face à l’Union Berlin.

Quinze buts en cinq matchs : la routine.

M’Gladbach 1-3 Stuttgart

Buts : Pléa (27e) pour Gladbach // Undav (21e) et Demirović (57e et 61e) pour le VfB

Fribourg 2-1 Bochum

Buts : Adamu (58e et 61e) pour Fribourg // Boadu (45e) pour Bochum

Hoffenheim 1-4 Bayer Leverkusen

Buts : Berisha (37e) pour Hoffenheim // Terrier (18e), Boniface (30e et 75e) et Wirtz (72e, SP)

RB Leipzig 0-0 Union Berlin

Wolfsburg 1-2 Eintracht Francfort

Buts : Baku (76e) pour les Loups // Marmoush (30e et 82e, SP) pour l’Eintracht

