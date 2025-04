Sheffield Wednesday n’a pas payé ses joueurs au mois de mars

La compta ne doit être ouverte que le mercredi.

Sheffield Wednesday a encore des galères d’argent. Après avoir demandé deux millions d’euros à ses supporters en 2023, le président Dejphon Chansiri a de nouvelles difficultés économiques. Selon la BBC, le club de Championship n’est pas parvenu à payer les salaires du mois de mars de ses joueurs à cause de problèmes de trésorerie rencontrés par le propriétaire. « Ce problème est dû à des sommes importantes dues aux entreprises du président, ce qui a eu un impact sur les liquidités immédiates du club. Le président travaille d’arrache-pied pour résoudre cette situation dès que possible et, dans l’intervalle, il remercie tout le monde pour sa patience et sa compréhension », a communiqué le club sur son site internet.

Une fois n’est pas coutume

Depuis son arrivée au club en 2015, les galères financières se sont enchaînées pour Chansiri. Les supporters des Owls s’inquiètent de cette situation économique. Même s’ils réalisent une bonne saison, ils ont conscience que le chemin reste long pour retrouver la Premier League dont ils rêvent depuis 25 ans.

À deux doigts de faire une cagnotte Leetchi.

