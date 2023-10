Le propriétaire de Sheffield Wednesday demande aux fans de sauver le club

Le définition du culot.

Dejphon Chansiri, le propriétaire de Sheffield Wednesday, a demandé ce mardi aux supporters de lever 2 millions de livres sterling pour « sauver le club ». Lors d’une interview accordée au quotidien anglais le Sheffield Star, l’homme d’affaires thaïlandais a tiré la sonnette d’alarme tout en dressant un tableau désastreux des finances de l’actuel dernier de Championship.

« Nous n’avons pas d’argent. La première chose que vous devez faire est de sauver le club. Si nous ne payons pas dans les 30 jours, nous aurons un gros problème. Si vous voulez sauver votre club, c’est votre chance, a déclaré l’homme à la tête de l’équipe depuis 2015. Si 20.000 personnes donnent 100 livres, cela ferait 2 millions de livres, et l’affaire serait close. Il faudrait que cela soit fait avant le 10 novembre et cela couvrirait tout, le HMRC (Recettes et douanes de Sa Majesté, ndlr) et les salaires […] Je fais de mon mieux et si vous ne voulez pas sauver votre club, alors ne vous appelez pas les vrais propriétaires et moi le simple garant. Mais si vous sauvez votre club, alors vous avez le droit de me demander de partir. »

Même Gérard Lopez n’aurait pas osé.

Une enquête ouverte après des moqueries visant un jeune fan de Sunderland, décédé à 6 ans