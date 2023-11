Wayne Rooney décroche sa première victoire avec Birmingham City

La Roo tourne !

Frustré lors de ses cinq premières sorties sur le banc de Birmingham City, Wayne Rooney a mené ses troupes à la victoire pour la première fois samedi face à Sheffield Wednesday (2-1). Nommé le 11 octobre, le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United avait entamé son mandat par trois revers contre Middlesbrough (1-0), Hull (0-2) et Southampton (3-1). Autre déception au début du mois face à Ipswich : alors que la victoire leur tendait les bras, les Midlanders ont été repris en encaissant deux buts dans le dernier quart d’heure (2-2).

Important 3 points today. Thanks to the fans for the brilliant support as always. All focus on our next game. 🔵💪 @BCFC pic.twitter.com/2E1yDQgQIO

— Wayne Rooney (@WayneRooney) November 25, 2023