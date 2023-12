Un joueur de Birmingham sort sur civière au bout de quatre minutes de jeu

Un petit tour et puis s’en va.

Lee Buchanan n’aura pas vraiment marqué de son empreinte le spectaculaire nul de son équipe sur la pelouse de Plymouth dans un duel de mal classés (3-3). Le latéral gauche des Blues a en effet quitté le terrain dès la quatrième minute de jeu, suite à un choc aérien avec l’un de ses adversaires tout en retombant sur l’un de ses coéquipiers en la personne de Jay Stansfield.

Buchanan being stretched off unfortunately #BCFC #KRO #ARGBIR pic.twitter.com/umoSJFCXBO

— CMF (@Ohffs1984) December 23, 2023