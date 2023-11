Wayne Rooney s’ouvre sur son ancien rapport à l’alcool : « Je n’ai plus peur de parler »

La célébrité, un piège à double tranchant.

Lorsque l’on débute en Premier League à 16 ans, en tant que pépite locale, et que l’on réussit ses premiers pas dans la cour des grands, la célébrité arrive souvent au triple galop. Surtout dans le foot, et surtout en Angleterre. Lancé à cet âge-là en 2002 avec Everton, Wayne Rooney a goûté à la célébrité très tôt dans sa carrière. Une adaptation plus compliquée que ce que l’on ne croit et qui a mené l’ancienne star de Manchester United à chuter dans une relation malsaine avec l’alcool, comme il l’a témoigné dans le podcast Seven Rob Burrow, alors qu’il a aussi dû surmonter la perte de sa belle-sœur à 14 ans. « J’ai traversé différentes épreuves, sur et en dehors du terrain, et mon issue, c’était l’alcool. » Starifié en quelques années et international avant sa majorité, Rooney a traversé des heures sombres, rongé par une vie qui le dévorait : « Quand j’étais au début de la vingtaine, je passais quelques jours à la maison sans bouger, et je buvais vraiment jusqu’à m’évanouir. »

The emotional moment Wayne Rooney tells Rob Burrow 'I'll always be here'. Subscribe now to Seven, Rob Burrow the new podcast: https://t.co/4NQ5TLlQ1z#SevenRobBurrow #BBCRadioLeeds pic.twitter.com/hSfbgrfTIc — BBC Radio Leeds (@BBCLeeds) November 7, 2023

Une situation gênante à évoquer publiquement, surtout lorsque le problème vient de la foule. Alors Wayne Rooney s’est réfugié seul dans l’alcool. « Je ne voulais pas être entouré de gens parce que parfois, vous êtes gêné, confesse le nouveau coach de Birmingham. Je ne savais pas comment gérer la situation autrement, donc j’ai choisi l’alcool pour essayer de m’en sortir. » Un refuge dont il s’est finalement extirpé et contre lequel il cherche désormais à se battre pour que d’autres personnes ne tombent pas dedans, en évoquant publiquement son cas : « Lorsque vous êtes là-dedans et que vous n’acceptez pas d’aide extérieure, vous pouvez vraiment plonger très bas, et je l’ai été pendant quelques années. Heureusement maintenant, je n’ai plus peur de parler des problèmes que j’ai pu avoir. C’est tellement important de parler. »

Le genre de prise de parole dont le football a besoin.