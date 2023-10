Rooney et Birmingham défaits par le Middlesbrough de Carrick

Le fameux faux-ami.

Opposé au Middlesbrough de son pote Michael Carrick, Wayne Rooney, pour sa première sur le banc de Birmingham City, est reparti du nord de l’Angleterre avec un zéro pointé. Globalement dominés, les Blues n’auront pourtant cédé qu’à quelques secondes de la fin sur un pion de Morgan Rogers (89e).

Une partie également marquée la disparition de Bobby Charlton, légende de Manchester United – club dans lequel Rooney et Carrick ont également laissé une sacrée trace – survenue ce samedi et dont l’entraîneur de Middlesbrough n’a pris connaissance qu’à la pause : « Je l’ai appris littéralement en sortant du tunnel après la mi-temps. J’étais dévasté en entendant la nouvelle et en me tenant sur la ligne de touche pendant l’annonce, avec Wayne à mes côtés, c’était l’un de ces moments… difficile à décrire. »

Des retrouvailles émouvantes jusqu’au bout.

