League Cup : sans pitié contre Middlesbrough, Chelsea se hisse en finale

Chelsea 6-1 Middlesbrough

Buts : Howson CSC (15e), Fernández (29e), Disasi (36e), Palmer (42e, 77e), Madueke (81e) pour les Blues // Rogers (88e) pour Boro

Pilule bleue.

En demi-finales allers de League Cup, Chelsea s’était laissé aller en perdant sur la pelouse de Middlesbrough (1-0). Les hommes de Mauricio Pochettino se sont bien repris ce mardi en remportant la manche retour (6-1) pour filer en finale de la compétition britannique. Au terme d’une belle action collective entre Raheem Sterling et Armando Broja, l’ouverture du score vient finalement d’un but contre son camp de Jonny Howson (1-0, 15e). Boro s’est ensuite effondré au cours de la première période. Étrangement seul dans la surface adverse, Enzo Fernández double la mise (2-0, 29e) pour définitivement mettre Chelsea sur les bons rails. Axel Disasi a également décidé de participer à la fête en interceptant un ballon au centre avant de porter le danger dans le camp adverse. Sterling et Cole Palmer combinent avant que le cuir ne revienne dans les pieds du Français, qui termine avec sérénité (3-0, 36e).

Dans la foulée, Palmer profite d’un énième cadeau de Middlesbrough, notamment de Daniel Barlaser et de Hayden Hackney, pour corser l’addition (4-0, 42e). Pas vraiment mieux dans le deuxième acte, le club de deuxième division a vu le jeune Anglais inscrire un doublé après une nouvelle récupération haute (5-0, 77e). Comme sur le but précédent, Conor Gallagher récupère dans le camp adverse. Cette fois, il sert Noni Madueke qui ne se fait pas pour trouver le chemin des filets (6-0, 81e). Middlesbrough a réussi à sauver l’honneur par l’intermédiaire de Morgan Rogers d’une belle frappe aux 20 mètres (6-1, 88e).

Les Blues affronteront le vainqueur de la confrontation entre Fulham et Liverpool.

