Aston Villa met fin à une improbable série en FA Cup

Tu peux perdre une fois, mais pas huit…

Surprenant deuxièmes de Premier League, Aston Villa, tombeur de Middlesbrough ce samedi en FA Cup (1-0), a mis fin à une série de huit défaites dans la compétition. C’est simple, les hommes d’Unai Emery n’avaient plus remporté la moindre partie, et donc dépassé le troisième tour, depuis un succès face à Wycombe le 19 janvier 2016 (2-0 en replay après un nul 1-1).

