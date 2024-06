Ian Maatsen signe à Aston Villa

On tient le premier gros craquage du mercato.

Appelé de dernière minute pour participer à l’Euro avec les Pays-Bas, Ian Maatsen s’est officiellement engagé ce vendredi avec Aston Villa pour la coquette sommet de 44,5 millions d’euros, soit le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club derrière Moussa Diaby (55 millions d’euros). La durée du contrat du latéral gauche, qui appartenait à Chelsea, n’a pas été dévoilée.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Ian Maatsen from Chelsea. ✅

