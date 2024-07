En direct : Roumanie-Pays-Bas (0-1)

Salut les huluberlus !

Dernière journée des huitièmes de finale de cet Euro 2024 déroutant, on commence avec un alléchant Roumanie-Pays-Bas. Mais qui est vraiment favori ? Et qui va se frayer un chemin vers les quarts ? Réponse dans 90 minutes et plus si affinités.

Mais avant tout, est-ce-que ça va vous ?