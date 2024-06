Pronostic Roumanie Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de l’Euro 2024

Suite et fin des 8es de finale de l’Euro 2024 ce mardi avec notamment les Pays-Bas qui affrontent la Roumanie. Retrouvez nos pronostics Roumanie Pays-Bas ! Et Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier !

Nos pronostics Roumanie Pays-Bas

La surprise roumaine

Dans le gotha européen dans les années 1990 avec la génération Hagi, la Roumanie a ensuite nettement reculé sur l’échiquier international. La sélection des Carpates a rarement brillé lors des derniers grands événements et ratait même souvent le bon wagon. Auteure d’une excellente campagne d’éliminatoires, la Roumanie s’est même permis le luxe de finir devant la Suisse. Certainement revigorée par ses résultats, la sélection roumaine a entamé cet Euro en pleine confiance, ce qui s’est fait rapidement ressentir. En effet, lors de leur premier match, les Roumains ont surclassé l’Ukraine en se montrant très percutants dans le jeu de transition (3-0). Bien engagés dans le tournoi, les hommes de Iordănescu n’ont pas connu la même réussite face à la Belgique en concédant un but dès la 2e minute. Malgré quelques opportunités, la Roumanie a dû constater la supériorité belge (0-2). Finalement, les partenaires de Drăgușin jouaient leur qualif lors de l’ultime rencontre. Rapidement menés au score, les Roumains n’ont pas lâché pour égaliser sur penalty et prendre ce fameux point, synonyme de qualification (1-1). Cerise sur le gâteau, la sélection des Carpates a même fini en tête de sa poule, grâce à sa large victoire face à l’Ukraine.

Des Pays-Bas en dents de scie

Les Pays-Bas sont à la recherche d’un titre depuis de nombreuses années. Arrivée avec ambition lors de cet Euro, la sélection néerlandaise a su renverser la Pologne lors de la première journée (2-1). Ensuite, les Oranje retrouvaient la France dans le choc du groupe. Dans une rencontre dominée par les Tricolores, ils ont eu quelques opportunités mais se sont satisfaits du point du nul (0-0). En tête de ce groupe avant l’ultime rencontre, la sélection de Ronald Koeman a subi une sévère désillusion en s’inclinant contre l’Autriche dans un match très agréable (2-3). Malgré ce revers, les Pays-Bas ont obtenu leur ticket pour les 8es de finale. Cette dernière défaite pourrait même avoir des effets positifs puisque les partenaires de Van Dijk se retrouvent dans une partie de tableau très ouverte. Pour passer ce stade de la compétition, les Pays-Bas vont devoir élever leur niveau et se montrer plus réguliers dans leur performance.

Du classique des deux côtés

Le sélectionneur Iordănescu devrait s’appuyer sur un XI très proche à celui entrevu lors de la phase de groupes. On pense notamment au capitaine Stanciu, très bon et dont l’expérience est précieuse pour ses partenaires. En défense, Drăgușin justifie son recrutement à Tottenham en montrant d’excellentes qualités dans l’engagement. Dans cette sélection aux visages peu connus, Marin, Dragus, Coman ont montré de belles dispositions. Pour cette rencontre, le latéral gauche Bancu sera suspendu à la suite de son second avertissement reçu lors du dernier match. Ronald Koeman a des certitudes sur 80% de son équipe avec la présence des Van Dijk, De Vrij, Aké, Dumfries, Depay, Simons ou Gakpo. Toutefois, le sélectionneur néerlandais a montré lors des premiers matchs qu’il cherchait toujours la bonne formule, déplaçant Simons au cœur du jeu, ou en sortant rapidement Veerman contre l’Autriche. Pour ce 8e de finale, l’ancien entraîneur du Barça devrait aligner un XI proche de celui qui a battu la Pologne. Buteur lors du dernier match, Depay sera le leader offensif de cette sélection, tandis que Weghorst devrait conserver son rôle d’impact player.

Les compositions probables pour ce Roumanie – Pays-Bas :

Roumanie : Nita – Ratiu, Drăgușin, Burca, Sorescu – M. Marin, R. Marin, Stanciu – Man, Dragus, Mihaila (ou Coman).

Pays-Bas : Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Reijnders, Simons – Frimpong, Depay, Gakpo.

Les Pays-Bas retrouvent de la hauteur

Décevants lors de la phase de poules, les Pays-Bas ont été plutôt heureux avec un 8e de finale abordable face à la Roumanie. Cependant, les Bataves doivent se méfier de cette sélection roumaine qui a pris énormément confiance lors des éliminatoires et en phase de groupes. Hésitants lors des premiers matchs, les Oranje doivent passer la vitesse supérieure dans ces rencontres à élimination directe. Habitués à jouer ce type de rencontre, les partenaires de Depay partent favoris ce mardi. S’ils parviennent à contenir les contres roumains, les Néerlandais devraient s’imposer face à la Roumanie.

