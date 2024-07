Les Pays-Bas se réveillent en sursaut contre la Roumanie

Roumanie 0-3 Pays-Bas

Buts : Gakpo (20e) et Malen (83e & 90e+3) pour les Oranje

La Roumanie n’a fait tomber qu’une seule fois les Pays-Bas dans son histoire, c’était le 13 octobre 2007 en éliminatoires de l’Euro 2008, avec Cristian Chivu et Adrian Mutu titulaires. La seconde fois attendra encore. En somnolence durant l’intégralité de sa phase de poules, l’équipe batave a joué avec les situations après une entame compliquée, et – grâce à un Cody Gakpo dans tous les bons coups et un Donyell Malen double buteur – a fait très mal à des Tricolorii vaillants mais submergés par séquences (0-3). Les hommes de Ronald Koeman attendent l’Autriche ou la Turquie de pied ferme.

Cheat Cody

D’entrée de jeu, les Roumains pressent les Néerlandais et gênent leur relance. Malgré le monopole du ballon néerlandais, une seule frappe cadrée est à signaler en début de partie : l’œuvre de Xavi Simons (6e). Ianis Hagi est lui touché à la tête et saigne abondamment, après un duel aérien musclé avec Denzel Dumfries. Toujours haut, les Tricolorii font frissonner leur peuple sur un enroulé de Dennis Man, mais la lucarne se dérobe de peu devant son délicieux pied gauche (15e). Oui mais voilà, les Oranje se rebiffent, obtiennent quelques corners et ouvrent même le score sur une action en solo de Cody Gakpo : trouvé par Simons côté gauche, le joueur de Liverpool fixe Andrei Rațiu et place une frappe croisée dans le petit filet droit de Florin Niță, pas exempt de tout reproche près de son premier poteau (0-1, 20e). Peu de temps après, Nathan Aké empêche Man de conclure (24e) et les Néerlandais, surtout, s’installent chez leurs adversaires. Stefan de Vrij place une tête qui fait trembler la Fußball Arena München, après un saut manqué d’Andrei Burcă (27e). Radu Drăgușin et Marius Marin, notamment, multiplient les interventions salvatrices au sol. Entré à la place de Vasile Mogoș, touché au thorax après un tampon de Dumfries – décidément –, le Franco-Roumain Bogdan Racovițan est accueilli comme il se doit par Memphis Depay, qui le piège et continue de mettre le feu dans la défense jaune. Peu après le dixième corner néerlandais, Dumfries se joue du malheureux Racovițan, qui tentait de l’emmener en sortie de but. Mais Xavi Simons, servi plein axe, temporise trop et manque le break (44e).

🔥 Donyell Malen enfonce la Roumanie ! 👊 Quel but, après un énorme travail de Cody Gakpo !#Action #beINEuro2024 pic.twitter.com/L7Ch5q18Eh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 2, 2024

Au retour des vestiaires, Tijjani Reijnders est seul au monde plein axe, mais Racovițan se sacrifie en plongeant pour contrer la balle (50e), sans provoquer de penalty. À la suite d’une partie de billard, Rațiu parvient à sauver son camp in extremis (54e), avant que le crâne de Virgil van Dijk ne tape l’extérieur du montant de Niță (58e). Ce dernier sauve ensuite la patrie sur sa gauche, avec une énorme horizontale (62e). Le break néerlandais est refusé à Gakpo, pour une position logique de hors-jeu sur un centre dévié par Donyell Malen (63e). Le coup franc de Depay, frappé à ras de terre, manque lui de surprendre son monde (68e), alors que Joey Veerman n’enroule du droit à quelques centimètres du poteau opposé (73e). Finalement, les Oranje plient la rencontre sur une rarissime erreur de Drăgușin, qui pensait s’être occupé du cas Gakpo le long de la ligne de but ; sur son centre de près, Malen reprend victorieusement de l’intérieur du droit (0-2, 83e). Alors que la Roumanie laisse des boulevards défensivement dans l’espoir de sauver l’honneur, Malen efface Marin de manière insolente, et repique avant d’exécuter Niță (0-3, 90e+3). Les Pays-Bas sont lancés.

Roumanie (4-3-3) : Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș (Racovițan, 38e) – R. Marin, M. Marin (Cicâldău, 72e), Stanciu (Olaru, 88e) – Man, Drăguș (Mihăilă, 72e), I. Hagi (Alibec, 72e). Sélectionneur : Edward Iordănescu.

Pays-Bas (4-2-3-1) : Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (van de Ven, 69e) – Schouten (Veerman, 69e), Reijnders – Bergwijn (Malen, 46e), X. Simons, Gakpo (Weghorst, 84e) – Depay (Blind, 90e+2). Sélectionneur : Ronald Koeman.