Combiné Euro 2024 : 170€ à gagner en pariant sur les derniers 8es !

Les 8es de finale de l’Euro 2024 prennent fin ce mardi avec deux affiches. On essaie de vous donner un combiné gagnant. Et pour parier cette semaine, vous pouvez profiter d’un bonus en CASH chez PMU !

100€ offerts en CASH pour parier !

Envie de parier sur les matchs de l’Euro sans trop de pression ?

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari.

Ce qui veut dire que si votre 1er de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel, puisqu’en principe, vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Notre combiné Euro :

Roumanie – Pays-Bas :

Pas vraiment à son avantage ces dernières années, la Roumanie a créé une petite sensation dans cet Euro 2024. En effet, c’est la première fois depuis 24 ans que la sélection des Carpates sort des groupes d’une grande compétition internationale. Présents dans une poule très homogène à l’issue de laquelle toutes les équipes ont terminé avec 4 points, les coéquipiers du meneur de jeu Stanciu se sont finalement adjugé la tête du classement. Ils ont parfaitement débuté la compétition en battant l’Ukraine avec autorité (3-0). Moins souveraine par la suite, la Roumanie a subi la loi de la Belgique (0-2) avant de tenir tête à la Slovaquie (1-1). En face, les Pays-Bas n’ont pas forcément brillé pour se hisser en 8e de finale. 3es du groupe D, ils ont tout d’abord dû s’employer pour venir à bout de la Pologne (2-1) avant de faire match nul face à la France (0-0). Les Oranje ont ensuite chuté face à une redoutable Autriche au terme d’une rencontre emballante (2-3). Davantage habitués à ces grands rendez-vous internationaux et disposant d’un effectif largement supérieur, les Pays-Bas ont les atouts pour s’imposer mais la lutte s’annonce acharnée.

Autriche – Turquie :

Arrivée en Allemagne avec la ferme intention de jouer les trouble-fêtes, l’Autriche a malheureusement chuté, sans démériter, contre la France pour leur entrée en lice (0-1). Les coéquipiers de Marcel Sabitzer ont bien réagi par la suite en prenant le dessus sur la Pologne (3-1) et les Pays-Bas (3-2). Profitant de la mise en route diesel des Bleus dans cet Euro, ils ont terminé en tête du groupe D. L’Autriche affiche donc de sérieuses certitudes avant ce 8e de finale puisqu’elle n’a perdu que contre la France lors de ses 10 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues. La tâche s’annonce donc délicate pour la Turquie ce mardi soir. 2es du groupe F, les hommes de Vincenzo Montella ont également montré de belles choses avec notamment des succès acquis contre la Géorgie (3-1) et la Tchéquie grâce à un but inscrit au bout du temps additionnel (2-1). En revanche, ils ont affiché leurs limites face à l’un des cadors de la compétition, le Portugal (0-3). Ce mardi soir, l’Autriche peut confirmer sa forme en évitant la défaite contre la Turquie à l’issue des 90 minutes.

Si vous misez par exemple sur le pari « La Roumanie ne perd pas ou perd de 2 buts ou moins + Victoire Autriche ou Match nul » dans un pari combiné, la cote atteindra – 1,70 chez PMU qui vous offre votre 1er pari remboursé de 100€ en CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner 170€

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur ce combiné

Vous avez envie de parier sur ce combiné sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en bonus de 100€ s’il est perdant avec Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Cotes Roumanie Pays-Bas : les meilleures cotes et meilleurs bonus pour parier sur le match de l’Euro 2024