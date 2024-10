Pronostic Islande Turquie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Turquie bat l’Islande et reste en tête ?

L’Islande traverse une phase difficile après la fin de l’élan porté par sa « génération dorée » des années 2010. L’équipe n’a pas réussi à se qualifier pour les trois dernières grandes compétitions internationales, y compris l’Euro 2024, et se concentre désormais sur le maintien en Ligue des nations B. Malgré un bon début avec une victoire 2-0 contre le Monténégro, les résultats ont été irréguliers, notamment une défaite 3-1 en Turquie et un match nul 2-2 contre le Pays de Galles vendredi après avoir remonté un déficit de deux buts. L’effectif est affaibli par plusieurs absences importantes : Thordarson et Thorsteinsson (titulaires face aux Gallois) sont suspendus pour ce soir, et les stars offensives Gudmundsson et Haraldsson sont blessés. Oskarsson et Guðjohnsen sont en attaque, et Gylfi Sigurdsson reste dans le groupe. Le latéral Tomasson s’est distingué en marquant contre le pays de Galles.

La Turquie avait terminé en tête de son groupe en Ligue C lors de la dernière édition et a bien entamé la nouvelle saison en prenant 4 points sur 6 possibles lors des deux premières journées. Après un nul face au Pays de Galles (0-0), elle a dominé l’Islande (3-1). Vendredi dernier, les Turcs ont conforté leur première place en battant le Monténégro 1-0. Lors de l’Euro en juin, la Turquie avait atteint les quarts de finale après avoir terminé 2e de son groupe, derrière le Portugal, mais s’était inclinée face aux Pays-Bas (1-2). Ce soir, la Turquie devra composer sans plusieurs cadres comme Ayhan, Yılmaz, Söyüncü ou Günok. Cependant, elle pourra aussi compter sur des joueurs en forme comme Çalhanoğlu, Demiral, et surtout l’ailier Akturkoglu, auteur d’un triplé lors du match aller, et à 4 reprises avec son club en 5 matchs depuis ce coup du chapeau. Après trois victoires consécutives, la Turquie pourrait bien enchaîner une nouvelle victoire, portée par la forme éclatante d’Akturkoglu.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

