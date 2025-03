Jean-Philippe Mateta de retour avec Crystal Palace

Enfin !

Un mois après sa grave blessure à l’oreille, causée par un choc violent avec le gardien de Milwall, Jean-Philippe Mateta fait son retour dans le groupe de Crystal Palace, ce samedi, en quarts de finale de la FA Cup contre Fulham. « Il s’est entraîné pendant deux semaines avec nous. Bien sûr, toujours avec sa protection », a clarifié son coach, Oliver Glasner.

« Il est prêt », selon son entraîneur

Cette protection n’est rien d’autre qu’un bandeau et un pansement sur l’oreille gauche. Suffisant pour postuler à un match couperet pour la fin de saison du club, douzième de Premier League ? « Nous avons disputé un match entre nous pendant la trêve internationale. Il a pu jouer pendant soixante minutes sans aucun problème. Oui, il est prêt », a rassuré l’Autrichien.

Le principal intéressé s’était fixé cette échéance pour signer son retour sur les pelouses britanniques. Ce spécialiste du jeu de tête et des duels au forceps avec les défenseurs du Royaume va tout de même devoir faire face à une certaine appréhension après un tel choc. « Un spécialiste en chirurgie plastique est venu et il a pris des photos de mon oreille qu’il a refusé de me montrer, pour qu’elles ne restent pas dans ma tête. Visiblement, ça ne ressemblait plus à une oreille… Au début de l’opération, le chirurgien a eu beaucoup de mal, mais après, comme il me l’a expliqué, il a trouvé un chemin pour sauver mon oreille. Il a fait un sacré boulot », avait-il expliqué dans un entretien accordé à L’Équipe.

