« Ça ne ressemblait plus à une oreille », le récit glaçant de Jean-Philippe Mateta sur sa blessure

Des nouvelles du Van Gogh français !

Absent des terrains depuis le 1er mars dernier et une terrible blessure subie à la suite d’une sortie horrible de Liam Roberts, le gardien de Millwall, Jean-Philippe Mateta a donné de ses nouvelles ce dimanche dans un entretien accordé à L’Équipe. Le Français va bien, mieux qu’il y a quelques jours en tout cas, et il espère revenir sur le terrain pour le quart de finale de Cup, prévu le 29 mars prochain, face à Fulham. « Je n’ai plus de douleurs à mon oreille, je ne porte plus de pansement, mais je dois rester vigilant : pour éviter qu’elle s’infecte, je dois la laver à chaque fois que je transpire. La semaine prochaine, je devrais pouvoir participer aux oppositions à l’entraînement, mais pour cela j’aurai besoin d’un masque, le temps que mon oreille finisse de guérir », rassure-t-il.

25 points de suture et une oreille « démolie »

Malgré le choc, Mateta se souvient parfaitement du déroulé des faits. « Au dernier moment, j’ai le réflexe de tourner le visage. J’ai eu de la chance, car si je ne l’avais pas fait, j’aurais pris son pied en pleine tête et cela aurait été beaucoup plus grave. Ensuite, je n’ai jamais perdu conscience. […] J’avais peur d’avoir des fractures ou du sang dans le cerveau. Mais en fait j’avais juste l’oreille démolie », rejoue l’attaquant de Crystal Palace, qui sait ô combien il n’est pas passé loin de quelque chose d’encore plus grave. « Un spécialiste en chirurgie plastique est venu et il a pris des photos de mon oreille qu’il a refusé de me montrer, pour ne pas qu’elles restent dans ma tête. Visiblement, ça ne ressemblait plus à une oreille… Au début de l’opération, le chirurgien a eu beaucoup de mal mais après, comme il me l’a expliqué, il a trouvé un chemin pour sauver mon oreille. Il a fait un sacré boulot », finit-il.

Et seulement six matchs de suspension pour Roberts…

Sanction alourdie pour le gardien auteur de la blessure de Mateta