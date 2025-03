Le FC Metz s’empare de la tête de la Ligue 2 et met la pression sur Lorient

La place dans l’ascenseur est déjà réservée.

Metz continue sa série en signant sa quatrième victoire consécutive. Après Dunkerque, Annecy et Amiens, c’est Troyes qui est tombé (2-1), ce vendredi, sur des buts de l’insaisissable Gauthier Hein et d’Ablie Jallow. Celui-ci permet aux Grenats de prendre la tête de la Ligue 2 et de mettre la pression sur Lorient, en déplacement à Grenoble, samedi. Quatrième au coup d’envoi de cette 28e journée, Dunkerque a chuté sur la pelouse de Bastia (2-0).

Dans la zone rouge, le jeu des chaises musicales continue et les places sont de plus en plus chaudes. Alors qu’ils tenaient le match par le bon bout, Clermont a concédé le nul à domicile contre Amiens (1-1), payant cher l’expulsion de Johan Gastien à l’heure de jeu. Ce résultat profite à Martigues, qui se retrouve en position de barragiste, grâce également à une belle victoire sur l’AC Ajaccio (2-0).

Clermont 1-1 Amiens

Buts : Salmier (26e) pour les Auvergnats // Kandil (60e) pour les Picards

Expulsion : Gastien (57e) pour Clermont

Metz 2-1 Troyes

Buts : Hein (42e), Jallow (82e) pour les Messins // De Préville (90e+2) pour l’ESTAC

Expulsion : Kouao (90e+5) pour Metz

Martigues 2-0 Ajaccio

Buts : Montiel (22e), Orinel (38e)

Pau 1-0 Annecy

But : Chahiri (89e)

Bastia 2-0 Dunkerque

Buts : Vincent (2e), Blé (70e)

Red Star 1-1 Rodez

Buts : Galves (CSC 31e) pour les Audoniens // Nkada (SP 45e+1) pour les Ruthénois

