Nancy domine Le Mans et garde la tête, Boulogne se replace

Qui s’y frotte, s’y pique.

Grâce à une victoire sereine à domicile face au Mans, deuxième au coup d’envoi, l’AS Nancy Lorraine a conservé sa place en tête de National (2-0). Avant le carton rouge de Teddy Bouriaud après l’heure de jeu, le leader s’était mis à l’abris en première période avec des buts d’Adrian Dabasse et de Walid Bouabdelli. Cette victoire fait les affaires de Boulogne-sur-Mer, qui a gagné sur la pelouse de Valenciennes (2-3), dans ce premier derby des Hauts-de-France du week-end. Le doublé de Jean Vercruysse et le but en fin de match de Corentin Fatou permettent aux Boulonnais de monter sur la deuxième marche du podium.

Plus bas, le Paris 13 Atletico se donne un peu d’air en écartant Châteauroux (3-2). La Berrichonne reste lanterne rouge, alors que Nîmes, avant-dernier, a perdu à domicile contre Bourg-en-Bresse (1-3), en ratant notamment deux penaltys. Le FC Versailles a arraché le nul dans le dernier quart d’heure contre Villefranche (1-1), sans parvenir à sortir de la zone rouge.

Deux petits points séparent le neuvième du quatorzième.

Concarneau 1-1 Sochaux

Buts : Mouazan (3e) pour les Bretons // Jean (68e) pour les Lionceaux

Nancy 2-0 Le Mans

Buts : Dabasse (28e), Bouabdeli (40e)

Expulsion : Bouriaud (68e) pour l’ASNL

Nîmes 1-3 Bourg-en-Bresse

Buts : Akkal (29e) pour les Crocos // Jolibois (5e), Morel (47e), Irabor (90e+4) pour les Burgiens

Orléans 0-0 Quevilly Rouen

Paris 13 Atletico 3-2 Châteauroux

Buts : Ecuele (4e), Hachem (38e), Karamoko (62e) pour les Parisiens // Tormin (SP 43e), Magnora (90e) pour la Berri

Rouen 0-0 Dijon

Valenciennes 2-3 Boulogne-sur-Mer

Buts : Camblan (66e), Touré (77e) pour les Nordistes // Vercruysse (27e, 55e), Fatou (89e) pour les Pas-de-Calaisiens

Versailles 1-1 Villefranche

Buts : Gaval (77e) pour les Versaillais // Ba (46e) pour les Rhodaniens

Les supporters de Nancy interdits de déplacement à Sochaux... alors que leur équipe n’y joue pas