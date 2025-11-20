Jérémy Gélin devrait faire son retour en Ligue 2

Le mercato, c’est aussi en novembre.

Sans club depuis son départ de Panserraikos, club de première division grecque, cet été, Jérémy Gélin devrait faire son retour sur les pelouses françaises. Comme annoncé par Ici Armorique et selon nos informations, le défenseur de 28 ans devrait s’engager avec l’AS Nancy Lorraine cette semaine.

Il s’entraînait avec le Stade rennais

Celui qui s’entraînait avec le Stade rennais, son club formateur, depuis le mois d’octobre pour se maintenir en forme et retrouver le plaisir des séances collectives doit passer sa visite médicale vendredi, avant de rejoindre l’ASNL, 15e de Ligue 2 et qui devrait compter sur le joueur polyvalent pour renforcer son milieu de terrain.

Gélin peut également évoluer en défense centrale, c’est même à ce poste qu’il avait disputé une soixantaine de matchs de Ligue 1 avec Rennes. Il devrait retrouver la deuxième division un peu plus d’un an après avoir quitté Amiens. « J’aime le foot, j’aime mon métier. Ne pas pouvoir exercer, être privé de cela, c’est difficile à vivre, mais ce sont des périodes qu’il faut traverser, expliquait-il sur le site officiel du SRFC le mois dernier, lui qui avait été victime d’une grave blessure avant les Jeux olympiques de Tokyo. Et j’espère qu’après avoir trouvé un nouveau challenge, je pourrai me dire que c’est une période que j’ai bien vécue. »

